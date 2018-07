To kvinder i vildt slagsmål på McDonald's

Den 24-årige Erika Chavolla, der er ansat i en McDonald's i Las Vegas, kom for nylig i et voldsomt skændsmål med en ligeledes 24-årig kunde ved navn Sabrinah Fontelar.

Slagsmålet opstod fordi Sabrinah var begyndt at tiltuske sig gratis Coca Cola med et vandglas. Det accelererede hurtigt. Og på et tidspunkt sagde Sabrinah Fontelar noget grimt omkring Erika Chavollas mor og kastede derefter et stort glas milkshake i hovedet på hende.

Det skulle hun dog aldrig have gjort. Det fik nemlig Erika Chavolla til at se rødt og gå amok på den noget mere spinkle Sabrinah Fontelar.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail, New York Post og The Sun

Erika gik resolut om på den anden side af skranken, hvor hun fik fat i Sabrinah og begyndte at slå løs på hende og kaste hende rundt i lokalet. En anden kunde, der var til stede, filmede det voldsomme slagsmål og lagde det ud på sin instagram. Herfra gik det lynhurtigt viralt.

Ingen af de to kvinder kom alvorligt til skade i forbindelse med slagsmålet. Den spinkle Sabrinah Fontelar har siden på sin instagram pralet af episoden og lagt billeder fra slagsmålet ud. Sabrinah har også forklaret, at hun er blevet sigtet for vold.

Selv om den McDonald's-ansatte Erika Chavolla klart var den mest aktive og dominerende i selve slagsmålet, er hun angiveligt sluppet fra episoden uden at blive sigtet for vold. Og Erika Chavolla har også meldt ud, at hun stadig har sit arbejde på McDonald's.

Videoen af slagsmålet er gået viralt over hele verden og har været genstand for massiv interesse:

- Det er helt vildt. Lige pludselig var klippet overalt, fortæller Erika Chavolla til Daily Mail.