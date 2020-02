To kvinder nægter drabsforsøg: Det var selvforsvar

En 26-årig og en 32-årig kvinde blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, sigtet for drabsforsøg på en 29-årig mand.

Efter grundlovsforhøret er de to kvinder blevet varetægtsfængslet i tre uger.

Det skriver Nordjyske.

Ifølge mediet nægter begge kvinder sig skyldige i sigtelsen. Den 26-årige erkender dog at have stukket manden, men ifølge hendes forklaring skete det i selvforsvar.

Politiet leder fortsat efter en 36-årig mand, som er mistænkt for at have medvirket. Ifølge Nordjyske afviser den 26-årige kvinde, at den 32-årige kvinde og den 36-årige mand skal have haft noget med sagen at gøre.

Relation til offer

Den 29-årige mand blev tidligt mandag morgen stukket ned på en landejendom ved Dronninglund i Nordjylland.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Manden har ifølge Nordjyske fået fjernet en nyre som følge af et knivstik, men er uden for livsfare.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet på Præstbrovej 111 mandag klokken 06.26. På adressen fandt man den 29-årige, som blev bragt til behandling på Sygehus Syd i Aalborg.

De to kvinder på henholdsvis 26 og 32 blev senere samme dag anholdt og sigtet for drabsforsøg.

- Begge kvinder har vi sigtet for drabsforsøg, udtaler lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Kvinderne har en relation til offeret, men hvad der er gået forud for knivstikkeriet, kan politiet mandag eftermiddag ikke sige noget nærmere om.

- Det er blandt andet det, som vores efterforskning skal være med til at dokumentere. Derfor kan vi ikke udtale os yderligere, lyder det fra Frank Olsen.

Foruden de to kvinder mistænker politiet en 36-årig mand i sagen. Politiet ved, hvem han er, og han opfordres til at melde sig selv.

- Men vi kan ikke på nuværende tidspunkt udtale os nærmere om relationerne mellem de pågældende. Det er noget, som vores efterforskning skal påvise, siger Frank Olsen.