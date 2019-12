To lastbiler kørt sammen

To lastbiler er kørt sammen i krydset ved Lunderskovvej, Ribe-Vejle Landevej og Hejnsvigvej. Der er trafikale problemer på stedet

To lastbiler er kørt sammen. Der er trafikale problemer på stedet. Skal du den vej, så find en rute uden om krydset.



Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.





Vi er til færdselsuheld i krydset Lunderskovvej, Ribe-Vejle Landevej og Hejnsvigvej (Kragelund-krydset) ved Bække. To lastbiler er kørt sammen. Der er trafikale problemer på stedet. Skal du den vej, så find en rute uden om krydset. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 16, 2019

32 tons gødning blokere for trafikken i krydset ved Lunderskovvej, Ribe-Vejle Landevej og Hejnsvigvej i Vejen Kommune, efter de to lastbiler stødtesammen.



- Der syntes kun at være lettere tilskadekomst af den ene chauffør, fortæller vagthavende hos Sydjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Trafikken er derimod gået helt i stå derude. Den ene lastbil er læsset med flere tons gødning, der skal omlæsses. Det kan godt komme til at tage et flere timer, helt præcist hvornår der er ryddet, kan jeg ikke svare på.