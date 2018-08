To lastbiler og personbil i voldsom ulykke

To biler og en personbil er onsdag formiddag involveret i en alvorlig ulykke ved Ølstykke.

Det oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Ulykken har ifølge Vejdirektoratet fundet sted på Rute 6, Roskildevej, tæt ved Frederikssundsvej. Roskildevej er fuldstændig spærret som følge af ulykken.

Adskillige patruljevogne, ambulancer og køretøjer fra brandvæsnet er til stede, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller desuden, at en bilinspektør er på stedet for at foretage undersøgelser, og at man venter på at få bugseret de involverede lastbiler væk.

Nordsjællands Politi bekræfter ulykken, men de ønsker ikke at give yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Politiet er lige nu til stede ved en alvorlig færdselsulykke mellem to lastbiler og en personbil på Roskildevej i Ølstykke. Til pressen: Pt. intet yderligere #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) August 29, 2018

Ekstra Bladet følger sagen...