To løsladt efter anmeldt voldtægt af 21-årig efter gårdfest

Nye oplysninger har ført til, at politiet straks løslod to sigtede mænd på 52 og 57 år

Nye oplysninger til politiet har ført til, at to mænd på 52 og 57 år, der sigtes for voldtægt af en 21-årig kvinde efter en gårdfest på Frederiksberg, er blevet løsladt.

Den 21-årige anmeldte i lørdags, at hun var blevet voldtaget tre gange af de to mænd efter en gårdfest i ejendommen, hvor den 57-årige bor og driver sit firma.

Han blev anholdt som den første, og søndag fik han anholdelsen opretholdt i tre døgn i dommervagten.

Søndag anholdt politiet så den anden formodede gerningsmand, men efter afhøringen af ham valgte politiet at løslade begge mænd - altså også den 57-årige - som retten netop havde sendt bag tremmer i op til tre døgn.

- Vi fortsætter efterforskningen, men vi har fået nye oplysninger som har gjort, at vi har valgt at løslade de to sigtede, siger politikommissær Hans Erik Raben, personfarlig kriminalitet.

Se også: To mænd anholdt: 21-årig voldtaget tre gange efter gårdfest

Ifølge sigtelsen, der blev rejst i dommervagten mod den 52-årige mand, blev den 21-årige kvinde voldtaget tre gange i løbet af halvanden time mellem klokken 03 og 04.30 lørdag morgen.

Sigtelsen siger, at den 52-årige voldtog kvinden de tre gange dels alene, dels sammen med den 57-årige mand. Det skete blandt andet under brug af halsgreb på pigen.

Den 52-årige indvilgede selv i at få anholdelsen opretholdt i tre døgn, så politiet kan nå at undersøge sagen grundigere.

De sigtede mænd nægter sig skyldige. De erkender, at de har haft sex med den 21-årige kvinde, men at det skete frivilligt.