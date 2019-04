To LTF´ere fik livstid for bandedrab

To medlemmer af den nu forbudte bande Loyal To Familia er netop blevet idømt fængsel på livstid for et drab og to drabsforsøg begået under konflikten med rivalerne fra Brothas-banden i 2017.

Dommen er netop faldet ved et nævningeting i Københavns Byret, der tidligere i dag kendte de to LTF-medlemmer, 19 og 23 år, skyldige.

De blev også dømt efter bande-paragraffen 81a, der fordobler straffen, når en forbrydelse begås under en væbnet bandekonflikt. Københavns Byret fandt det bevist, at skyderiet skete som led i konflikten mellem LTF og Brothas.

Skyderiet skete 9. november 2017 på en parkeringsplads i Mjølnerparken, hvor den 22-årige Ghassan Ali Hussein sad i en bil med to venner.

Dræbt af skud i hovedet og ryggen

LTF´erne kom kørende på en stjålet PGO knallert og affyrede syv pistol-skud mod bilen. Ghassan Ali Hussein blev ramt af seks skud, heraf et skud i hovedet og fire skud i ryggen og blev dræbt.

Hans 19-årige fætter, KH, blev ramt af et strejfskud i venstre arm, mens den tredje mand, KB, flygtede ud af bilen, mens der blev skudt, og han slap uskadt.

Morderne kørte på knallerten til et grønt område ved Strødamsvej, hvor knallerten blev efterladt, og de to LTF´ere blev samlet op af en ukendt person i en hvid Toyota Avensis, der var lejet i Sverige.

- Det er et nøje planlagt drab. Man kører ind, hopper af en knallert og affyrer skud mod bilen. Det er en likvidering. Der er ingen formildende omstændigheder i den her sag, sagde senioranklager Line Steffensen i sin procedure.

De to dømte ankede straks dommen til frifindelse. Ghassan Ali Husseins forældre fik hver 100.000 kr. i godtgørelse. Den dræbtes søster var ifølge Ekstra Bladets oplysninger til stede ved domsafsigelsen. Hun var klædt helt i sort.

Efter dommen krævede forsvarerne, at de to dømte fortsat skal være beskyttet af navneforbud under ankesagen. Den ene forsvarer sagde i retten, at det ville være farligt for hans klient at sidde varetægtsfængslet, hvis hans navn kommer ud.

Drabssagen er kørt over en række retsdage siden januar, og bevisførelsen har omfattet vidner.

Dagens dom faldt i retssal 27 i Københavns Byret, som ikke er beregnet til nævningesager. Det betød, at flere tilhørere, som ikke var familie eller presse, blev afvist, fordi lokalet ikke måtte rumme så mange mennesker af hensyn til brandsikkerheden.

