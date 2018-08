To mænd anholdt efter biljagt

To unge mænd forsøgte uden held at køre fra politiet

To mænd på 20 og 23 år blev tirsdag aften anholdt i Glostrup, efter at de havde forsøgt at køre fra politiet i en sort Opel.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi havde en kort eftersættelse. Et par unge fyre syntes, at det var sjovt at prøve at køre fra politiet. Det havde de ikke held med, siger vagtchef Morten Steen.

Han oplyser, at episoden fandt sted ved 22.15-tiden. Biljagten varede i knap fem minutter og endte i en hæk på Roskildevej.

- Der var intet større i det. Føreren var hverken spirituspåvirket eller andet, siger vagtchefen.

De to mænd måtte dog en tur med på stationen.

- De var kortvarigt anholdt og vil blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven, siger vagtchef Morten Steen til Ekstra Bladet.