To mænd anholdt efter fangeflugt er landet i Danmark

To mænd på 20 og 24 år, der 7. december blev anholdt i Barcelona i forbindelse med en fangeflugt i Danmark, bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mændene er blev i forlængelse af fangeflugten varetægtsfængslet in absentia og derefter internationalt efterlyst, hvilket førte til anholdelserne i Spanien.

De to mænd er her til formiddag kommet til Danmark og fremstilles i dag klokken 14 i grundlovsforhør ved retten i Næstved. Det forventes, at der begæres lukkede døre.

Den dramatiske fangeflugt fandt sted 19. november, hvor bevæbnede mænd invaderede psykiatri-hospitalet og befriede Hemin Dilshad Saleh, der senere på aftenen blev eftersøgt af politiet.

