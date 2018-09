To mænd anholdt efter skud-episode i privat hjem

To mænd fra Højen ved Vejle bliver fredag ved middagstid fremstillet i grundlovsforhør efter en skud-episode torsdag morgen i et privat hjem.

Her blev en 31-årig mand ramt i lysken - eller skridtet - af et skud fra et våben af en større kaliber.

Yderligere en mand er efterlyst af politiet.

- Alarmcentralen fik torsdag morgen en anmeldelse om, at en mand var faldet. Da vi senere fulgte op på sagen, viste det sig, at han havde et hul i kroppen, som man ikke bare får ved et fald, oplyser politikommissær Nicki S. Pedersen Efterforskningscenter Midt.

Den ramte er anholdt

En større politiefterforskning gik i gang, og både den 31-årige skudramte mand og en 36-årig mand blev anholdt. Den 31-årige er fortsat indlagt og fremstilles derfor in abcentia.

- Vi mener, at der er tale om en vådeskuds-ulykke. Alle tre mænd er kendt af politiet. Der er på ingen måde tale om rocker- eller bandekriminalitet. Vi sigter de to anholdte for ulovlig omgang med våben og ulovlig våbenbesiddelse under skærpede omstændigheder, oplyser politikommissæren til Ekstra Bladet.

For lukkede døre

Nicki S. Pedersen ønsker ikke at oplyse nærmere om, hvem der efter politiets opfattelse har affyret skuddet og hvilket gerningsvåben, der er tale om.

- Vi ønsker at fremstille mændene for lukkede døre, så derfor skal der på nuværende tidspunkt ikke for mange detaljer ud, fastslår politikommissæren.