To mænd anholdt for drabsforsøg ved pizzeria

Lørdag aften blev en 42-årig mand antastet af flere gerningsmand. Her blev han snittet flere gange i maveregionen. To er anholdt

Efter et drabsforsøg lørdag aften ved et pizzeria i Ruds Vedby er to mænd blevet anholdt.

Det skriver Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 19-årig mand og 21-årig mand, der nu er i politiets varetægt.

Snittet i maven

Lørdag aften blev en 42-årig mand antastet af flere gerningsmand. Her blev han snittet flere gange i maveregionen.

'Gerningsmanden kørte herefter fra stedet sammen med to andre mænd, som havde været sammen med ham, da de kom til stedet. Den 42-årige er lørdag aften blevet opereret og er uden for livsfare,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

Foto: BYRD/Aleksander Christiansen

Se også: Mand stukket ned ved pizzeria

Begge de anholdte er fra Sorø.

Politiet eftersøger endnu en gerningsmand i sagen.

De anholdte fremstilles søndag formiddag i Retten i Nykøbing med et krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden vil gå efter en dørlukning i sagen.

Opdateres ...