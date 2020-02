To 21-årige mænd er anholdt og sigtet for groft bedrageri og databedrageri.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er mistænkt for at have stået i spidsen for et netværk, der systematisk har kontaktet borgere og udgivet sig for at være fra Skattestyrelsen.

På den måde skal de have franarret de forurettede personlige oplysninger såsom NemID og kodeord.