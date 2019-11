To mænd anholdt for hærværk mod jødisk gravplads

Politiet har anholdt to mænd for hærværk mod jødisk gravplads i Randers

Politiet har anholdt to mænd på 27 og 38 år for hærværk mod jødisk kirkegård i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er sigtet for groft hærværk, efter at flere gravsten i weekenden blev væltet, og 84 gravsten blev overhældt med maling.

De vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag klokken 13.30 i Retten i Randers.

'Det er politiets umiddelbare opfattelse, at motivet for de to tilfælde af hærværk har været at forhåne en bestemt befolkningsgruppe på baggrund af deres religion', oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Mændene er fra henholdsvis Randers og Hobro.

Anklagemyndigheden vil begære de to mænd varetægtsfængslet, mens efterforskerne arbejder videre med sagerne.

Der ryddes op på kirkegården efter den ubehagelige episode. Video: Ernst van Norde.

Politiet oplyser, at sagens store opmærksomhed i offentligheden har medført adskillige henvendelser fra borgerne. Politiet vil dog stadig gerne høre fra borgere, der kan have relevante oplysninger i sagen.

Samtidig med hærværket oplevede flere jøder i Silkeborg, Aarhus og andre steder i Danmark at få klistret stjerner kendt fra nazitiden på deres postkasser. Der var også hærværk mod jøder i Sverige.

Forbrydelserne er sket på årsdagen for krystalnatten i Nazityskland.

