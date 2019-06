To mænd anholdt for to drab

To personer er anholdt for to drab begået på Vestsjælland i april og juni

To personer er blevet anholdt og sigtet for at have begået to drab i Ruds Vedby og i Vemmelev.

Det oplyser Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelserne blev foretaget i eftermiddags.

Drabet i Ruds Vedby skete 21. april i år, mens drabet i Vemmelev skete 16. juni.

De to drab har indgået i en efterforskning sammen med et tredje drab, der blev begået 14. februar i Odsherred. De to anholde er dog udelukkende sigtet for drabene i Ruds Vedby og Vemmelev.

På grund af ligheder mellem drabssagerne nedsatte politiet i tirsdags en efterforskningsgruppe, der skulle undersøge sagerne.

'Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har i dag nedsat en særlig efterforskningsgruppe, der samler efterforskningen af drabene fra Ruds Vedby og Vemmelev, ligesom vi er i tæt dialog med Midt- og Vestsjællands Politi omkring et drab i Odsherred-området med lignende indhold', skrev politiet tidligere på ugen i en pressemeddelelse.

Ofrene for alle de tre forbrydelser var ældre mænd, og fælles for de tre drab er, at deres huse efterfølgende blev stukket i brand.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi holder klokken 19.30 et pressemøde om dagens to anholdelser.

