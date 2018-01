To mænd anholdt for vanvidskørsel: Ville køre tre over

To mænd i slutning af 20'erne er lørdag blevet sigtet for kvalificeret vold efter, de har forsøgt at køre tre personer ned fredag aften

En uhyggelig episode var tæt på at udvikle sig til et sandt mareridt fredag aften.

Tre personer gik fredeligt på gaden i Kolding ved 20-tiden, da en bil kom buldrende.

Én af dem blev ramt på benet, mens de to andre slap uden skrammer.

Det var to mænd på henholdsvis 26 og 29 år, som sad bag rattet.

De er lørdag sigtet for at have forsøgt at køre tre personer ned.

Det skriver den lokale avis JydskeVestkysten på deres hjemmeside.

De bliver nu fremstillet i grundlovsforhør i retten i Horsens. Sigtelsen bliver karakteriseret som kvalificeret vold.

Til JydskeVestkysten forklarer politiet, at de to mænd kørte op på fortorvet for at køre tre personer ned. En 51-årig mand blev ramt på benet. Han slipper dog uden alvorlige skader.

Begge mænd er fra regionen, hvor den 26-årige bor i Vejen, mens den tre år ældre mand er fra Bække.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få fat Sydjyllands Politi.