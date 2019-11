To mænd anholdt i sag om hærværk mod klit

Nordjyllands Politi har tirsdag anholdt to mænd i sagen om hærværk mod en fredet klit i Skagen, som har skabt stor røre blandt skagsboerne. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Begge mænd er sigtet for groft hærværk og for at overtræde naturbeskyttelsesloven. De anholdte er efterfølgende blevet løsladt.

- Vi har lige siden, at vi modtog anmeldelsen, efterforsket intenst i sagen, så jeg er tilfreds med, at efterforskningen i går (tirsdag, red.) gav det fornødne grundlag til at skride til handling og anholde to mistænkte, siger vicepolitiinspektør John Henriksen i pressemeddelelsen.

Har skabt vrede

Tidligere har borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), fortalt til Ekstra Bladet, hvordan sagen har skabt vrede blandt skagsboerne. Det berømte Skagensmaleri af to kvinder, der går tur på stranden, er nemlig malet tæt på det ødelagte sted.

- Det er en sag, der sætter meget store følelser i gang hos skagboerne. Netop dét sted i klitterne har stor lokal og kulturel betydning, lød det tidligere fra borgmesteren.

- Når vi har afsluttet vores efterforskning, så klargør vi sagen til juridisk vurdering ved anklagemyndigheden, siger vicepolitiinspektør John Henriksen.

Af hensyn til den igangværende efterforskning har politiet ikke yderligere kommentarer.