To mænd anholdt og sigtet for drabsforsøg

To mænd er tirsdag blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg efter en skudepisode i Fjerritslev for en uge siden.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Skudepisoden fandt sted på Jernbanegade kort før klokken 20 tirsdag aften i sidste uge.

I første omgang fik alarmcentralen en melding om, at en person var væltet på sin knallert. Men da en ambulance nåede frem til stedet, kunne mandskabet konstatere, at en mand var ramt af skud.

Offeret - en 53-årig mand fra lokalområdet - var blevet ramt i hånden. Han blev indlagt på sygehuset, men var ikke i livsfare.

Dagen efter skudepisoden fortalte politiet, at man på en vej nær gerningsstedet havde fundet et oversavet jagtgevær, som man mener blev brugt ved skyderiet.

I tirsdagens pressemeddelelse skriver politiet, at det var en omfattende efterforskning, som førte til anholdelsen af de to mænd på 28 og 29 år.

- Vi har sigtet begge de anholdte for drabsforsøg, udtaler politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Han vil tirsdag ikke udtale sig yderligere om sagen.

De to anholdte mænd, der begge er fra Nordjylland, ventes onsdag at blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.