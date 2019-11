To mænd anholdt: Sigtet for omfattende tyverier

Flere biler er blevet tømt for udstyr, og to mænd er nu anholdt og mistænkt for omfattende tyveri

To personer fra Litauen er fredag blevet anholdt og sigtet for omfattende tyverier fra biler.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi har foretaget en intens efterforskning i et godt og tæt samarbejde med SEØ, og jeg er meget tilfreds med, at det på baggrund af efterforskningen er lykkedes os at anholde to formodede gerningsmænd til formentlig mange tyverier fra personbiler, siger Lau Thygesen, politiinspektør, Nordsjællands Politi.

De to mænd er henholdsvis 31 og 39 år gammel, og de er mistænkt for omfattende tyverier af rat, gps-udstyr og indstrumentpaneler fra personbiler af mærkerne BMW og Mercedes.

I første omgang lyder sigtelsen på ni tyverier.

- Efterforskningen kører stadig på højtryk, for især Nordsjælland har været hårdt ramt af tyverier fra primært BMW’er og Mercedeser på det seneste, og vi kan derfor på ingen måde udelukke, at de to skal sigtes for flere forhold, når vi får trevlet sagerne op. Derudover har vi også en tese om, at vi kan knytte de to til adskillige indbrud i privat beboelse, men det må efterforskningen vise, siger Lau Thygesen.