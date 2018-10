To mænd dræbt i voldsom Ferrari-ulykke

To mænd er brændt ihjel i en Ferrari på en motorvej i det nordlige Tyskland. Vidner har forklaret, at bilen inden ulykken kom kørende med mere end 220 kilometer i timen

To mænd har mistet livet i en tragisk ulykke på A27-motorvejen ved Walsrode, 100 kilometer syd for Hamborg, skriver Bild.

Føreren mistede herredømmet over sin Ferrari, da et af dækkene punkterede, hvilket førte til, at bilen endte i rabatten.

Ifølge to øjenvidner kom bilen kørende med mere end svimlende 220 kilometer i timen i retning mod Bremen.

Den utrolige hastighed var dog ikke ulovlig på denne strækning, oplyser en talsmand for politiet, ifølge Bild.

- Det var tydeligt, at passagererne ikke stod til at redde, siger talsmand for beredskabet i distriktet Heidekreis, Jens Führer og tilføjer:

- Den følelsesmæssige påvirkning af redningsarbejderne er stor i sådan en alvorlig ulykke, fordi billederne aldrig vil forlade deres erindring.

Ifølge politiet er en af de omkomne en 57-årig mand fra byen Bad Oeynhausen. Den anden mand er endnu ikke blevet identificeret.

Politiet mener, at føreren af bilen begyndte at skride ud, efter et af dækkene punkterede. Herfra kørte røg bilen igennem midterrabatten og videre ud i rabatten, hvor den ramte adskillige træer, inden den landede ved siden af motorvejen i en grøft.

I grøften udbrændte Ferrarien i en sådan grad, at man dårligt kunne se, at det nogensinde havde været en bil.

