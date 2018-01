To mænd drev massiv doping-forretning: Sendte ulovlige midler fra 'Fyns Autodele'

Fra adresser i København, Fredericia, Kolding, Middelfart og Mørke bedrev to mænd tilbage i 2014 og 2015 omfattende handel med forbudte dopingstoffer.

Stofferne blev via pakkepost sendt ud til modtagerne. Forskellige dæknavne blev anført som afsender, blandt andet 'Fyns Autodele' og 'Jysk Sliberi'.

Også et fiktivt firma, ICS Line Trade i Frankfurt am Main, blev brugt af mændene.

Tirsdag er de to blevet idømt fængselsstraffe på henholdsvis tre et halvt og to år i Østre Landsret, som dermed nåede til samme resultat, som Københavns Byret gjorde sidste år.

Den hårdeste straf tilfalder 30-årige Mikkel Holm Larsen fra Søborg. Larsen er dømt for at håndtere 660.000 dopingenheder. Derudover er han dømt for håndtering af 127.000 enheder af forskellige lægemidler.

Larsen var hovedmanden i foretagendet. Det var ham, som stod for at importere de ulovlige stoffer, og det var ham, som kunderne bestilte hos.

35-årige Frederik Gladbo Tranberg fra Fredericia spillede en mindre rolle i partnerskabet. Han stod for at pakke de ulovlige stoffer og sende dem til kunderne.

Tranberg er dømt for håndtering af 557.000 enheder doping og 127.000 lægemiddelenheder.

Under sagen har Tranberg fortalt, at han tidligere har dyrket bodybuilding. Og i en periode brugte han selv doping.

Det var et anonymt tip, som tilbage i 2014 førte politiet på sporet af mændene. På baggrund af tippet fik politiet lov til at aflytte Larsens telefon.

Aflytningen afdækkede blandt andet en række sms-beskeder fra postvæsnet om pakker til afhentning. Det fik politiet til at overvåge pakketrafikken, og ad den vej fandt man ud af, at der blev sendt både doping og kontanter.