To mænd efterlyst for drab

Politiet efterlyser to mænd for et drab og drabsforsøg

Ibrahim Omar og Abdallah Ahmed Taha efterlyses nu af politiet, da de er mistænkt for at være involveret i et drab og et drabsforsøg på Lenesvej i Brabrand 23. juli.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen omhandler drabet af en 42-årig mand, der blev stukket med en kniv i låret på en parkeringsplads på Lenesvej. I alt blev fire personer tildelt knivstik, slag og spark.

To drab på ni timer

Forbrydelsen skete mindre end ni timer efter et andet drab i Aarhus. Også her var gerningsstedet en parkeringsplads. I den sag blev en 25-årig mand dræbt af skud.

I alt otte personer blev anholdt kort efter de to drab, men ingen af personerne formodes at være gerningsmændene.

Ibrahim Omar er 25 år, har sort hår, er 175 cm. høj og er almindelig af bygning.

Abdallah Taha er ligeledes 25 år, har sort hår, er cirka 190 cm. høj og almindelig af bygning.

Du kan se de to efterlyste her.

Ibrahim Omar. Politifoto

Abdallah Taha. Politifoto

Har du oplysninger om de to personer, bedes du kontakte politiet på 114.

Drabssagen er relateret til bandemiljøet i Aarhus, og politiet har efterforsket sagen intenst siden juli. To personer er indtil videre varetægtsfængslet i sagen.