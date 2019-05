To mænd er alvorligt såret af skud i Malmø

Klokken halv et blev svensk politi kaldt ud til skudepisode. To mænd i 25-årsalderen måtte på akutafdelingen

En skudepisode har natten til søndag fundet sted i Malmø.

To mænd på omkring 25 år er alvorligt såret og bragt på akutafdelingen, skriver svenske SVT.

Klokken 01.29 fik politiet flere meldinger om, at der var affyret skud i boligkvarteret Almgården.

Skuddene blev affyret hurtigt efter hinanden. Det lød som et automatvåben, fortæller vidner til SVT.

Herefter gassede en bil op og kørte hurtigt væk.

Over for det svenske medie beskriver vidnerne, at de to mænd blev beskudt fra en bil.

Politiet afspærrede bagefter området omkring pladsen, hvor episoden fandt sted.

Hos ordensmagten opfattes det som drabsforsøg. Det siger Marie Keimar, vagthavende ved politiet i Malmø.

- Vi har ikke nogen mistænkte i øjeblikket. Men vi arbejder videre på sagen, siger hun til TT.

Ifølge Aftonbladet har politiet søgt med hundepatruljer flere steder i Malmø.

/ritzau/