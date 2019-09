29-årige Kion Hjaltalin Bertelsen og 25-årige Mohammad Omar Rayeq er torsdag fundet skyldige i drab på en mand ved Circle K-tankstationen ved Haverslev sidste år.

Det blev torsdag formiddag afgjort ved Retten i Aalborg, skriver Nordjyske.

Vendelboen Jesper Durhuus Olsen mistede livet, da der en aften i september sidste år opstod tumult mellem tre mænd på tankstationen. Tumulten endte skæbnesvangert for Jesper Durhuus Olsen, der blev fundet i en blodpøl.

Drabet skete for øjnene af adskillige stærkt opskræmte kursister på en husflids-skole mindre end 50 meter fra Circle K.

Ifølge obduktionen døde Jesper Durhuus Olsen af voldsomt blodtab efter at have fået skåret en pulsåre under venstre armhule over.

Frem mod sagen har Kion Hjaltalin Bertelsen og Mohammad Omar Rayeq nægtet sig skyldige. Dog har Muhammad Omar Rayeq taget det forbehold, at han måske har handlet i selvforsvar efter at være blevet slået af det senere knivoffer.

