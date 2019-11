To mænd får 38 års fængsel for juleterrorplaner

To mænd er hver blevet idømt 38 års fængsel for at have planlagt et terrorangreb i Melbourne juledag 2016. De første 28 år er uden mulighed for prøveløsladelse.

Det har højesteret i den australske storby afgjort fredag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge anklagemyndigheden havde 27-årige Ahmed Mohamed og 29-årige Abdullah Chaarani planlagt at halshugge folk og udløse bomber på Federation Square i det centrale Melbourne.

En tredje mand knyttet til angrebet, 24-årige Hamza Abbas, idømmes 22 års fængsel. De første 16,5 år er uden mulighed for prøveløsladelse.

Lokale medier skriver, at det under den lange retssag blandt andet er kommet frem, at mændene havde købt macheter og materialer til at fremstille bomber, ligesom at de havde forsøgt at købe skydevåben.

I sin strafudmåling beskriver højesteretsdommer Christopher Beale planerne som "et angreb på de grundlæggende værdier i vores samfund". Det rapporterer tv-stationen ABC.

Ifølge dommeren har de tre mænd omfavnet Islamisk Stats ideologi, ligesom at de mener, at det planlagte angreb ville tilfredsstille Allah.

- Dumheden i den overbevisning kan kun sidestilles med dens ondskab, siger han ifølge ABC.

Under retssagen har Ahmed Mohamed, der kom til Australien fra Egypten som barn, forklaret, at han tilsluttede sig planerne, fordi han syntes, at Islamisk Stat var "cool", rapporterer ABC.

Han har videre fortalt, at han i dag hader den militante gruppe, og at han kun deltog, fordi han var for 'fej' til at bakke ud.

En fjerde mand, 25-årige Ibrahim Abbas, som er bror til Hamza Abbas, sidder allerede fængslet i sagen. Han blev sidste år idømt 24 års fængsel for at stå i spidsen for angrebsplanerne.

En del af hans plan omfattede at spænde en vest fyldt med sprængstoffer fast på sin bror.

Fredagens strafudmåling finder sted, mere end et år efter at de tre mænd blev fundet skyldige af et nævningeting.