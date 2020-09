To mænd fængslet for drabsforsøg foran pizzeria

To mænd på 19 og 21 år er søndag blevet varetægtsfængslet i knap fire uger for et knivstikkeri lørdag uden for et pizzeria i Ruds Vedby på Vestsjælland.

Det fortæller vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen.

Ved knivstikkeriet blev en 42-årig mand overfaldet af en mindre gruppe, og han blev snittet flere gange med en kniv i maveregionen.

Politiet betegner overfaldet som et drabsforsøg.

De to mænd sigtes derfor for drabsforsøg, men nægter sig skyldige. De har kæret rettens beslutning om, at de skal varetægtsfængsles til landsretten.

De to mænd, som begge er fra Sorø og er af arabisk og nordafrikansk oprindelse, er sigtet for at have snittet og stukket den 42-årige i maveregionen 'adskillige gange' med kniv.

Overfaldet udspillede sig lørdag omkring klokken 17.40 foran et pizzeria i Ruds Vedby.

En tredje person er sigtet for samme forbrydelse. Han er identificeret, men er endnu ikke lykkedes at opspore og anholde vedkommende.

- Der er stadig en person på fri fod, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen til Ekstra Bladet søndag eftermiddag.

Meget mere kan vicepolitiinspektøren ikke oplyse, da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døren.

Han har heller ikke et signalement på personen, der stadig er på fri fod.

Offeret blev opereret lørdag aften og er uden for livsfare.