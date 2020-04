To mænd forsvundet: Politiet frygter det værste

To mænd, som tirsdag eftermiddag sejlede ud i en jolle fra Holten er fortsat forsvundet. De har ikke givet livstegn fra sig. En større eftersøgning af mændene, der er i 40'erne og 50'erne, har heller ikke givet resultat.

- Det er klart, at vi ser på situationen med meget stor alvor nu. Mændene har været forsvundet i lang tid. De kan selvfølgelig drive rundt. Men umiddelbart skulle man synes, at skibe i farvandet ville have observeret dem, siger vagtchef Kent Edvardsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet tidligt torsdag morgen.

Der er endnu ikke taget stilling til, om eftersøgningen skal genoptages - og i givet fald i hvor stort et omfang.

De to mænd er vant til at sejle. De tog formentlig af sted fra Holten for at røgte garn.

Ifølge politiet har mændene formentligt ikke haft redningsvest på. Der var heller ikke redningsudstyr i båden.