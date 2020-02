To mænd fortsat anholdt efter skuddrab

Sydøstjyllands Politi anholdte i går 11 mænd i forbindelse med et skuddrab i Korskærparken i Fredericia. Ni blev løsladt, mens to stadig er anholdt

To mænd er fortsat anholdt i sagen om et skuddrab i Fredericia, hvor en mand afgik ved døren efter skud i brystet. Politiet anholdte mandag eftermiddag 11 mænd, hvoraf resten blev løsladt efter afhøring.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelse

De to mænd, som forsat er anholdt, blev set i en bil nær gerningsstedet i Korskærsparken. Politiet oplyser, at de anholdte mænd er 24 og 25 år og kommer fra Fredericia, men Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen på nuværende tidspunkt.

Mand dræbt af skud

Det er, ifølge pressemeddelelsen, endnu ikke afgjort, om de to anholdte mænd skal fremstilles i grundlovsforhør.