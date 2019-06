To mænd i mislykket røveri: Endte med at få tæv

To unge mænd med anden etnisk oprindelse end dansk forsøgte natten til søndag at frarøve en 32-årig mands mobiltelefon. Det skulle de aldrig have gjort

Hvis to yngre mænd havde troet, at de havde fundet det perfekte offer, så måtte de tro om igen.

Det oplyser Fyns Politi i deres weekendrapport.

Natten til søndag forsøgte de to unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk at begå et gaderøveri mod en 32-årig mand på Kløvermosevej i den centrale del af Odense.

Men sådan skulle det ikke gå.

Først stod mændene ud af deres bil, inden de nærmede sig deres offer for at frarøve hans mobiltelefon, men han nægtede. Efterfølgende endte det med tumult, hvor den 32-årig fik tildelt flere knytnæveslag.

Men i stedet for at bukke under, så valgte han at forsvare sig selv, og med et enkelt slag til kæben blev en af de to røvere sendt i jorden. Efterfølgende blev han samlet op af sin kammerat, og de to mænd flygtede i deres bil.

Politiet er fortsat på jagt efter de to mænd, der formentlig kørte i en sort Honda Civic.