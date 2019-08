To mænd kidnappede håndværker: 'Arbejdet lignede lort'

To mænd er tiltalt for at frihedsberøve en VVS'er, fordi de ikke var tilfredse med hans arbejde

Retten i Roskilde dannede mandag rammen om en usædvanlig sag, hvor to mænd er tiltalt for at kidnappe en håndværker.

Det skriver sn.dk.

De to mænd på henholdsvis 26 og 32 år er også tiltalt for afpresning, røveri og vold mod manden, der havde udført noget VVS-arbejde.

Ifølge den 26-årige mands forklaring skyldes stridighederne utilfredshed med kvaliteten af VVS'erens arbejde, der var udført på en ejendom i Roskilde. Han forklarede i retten, at han havde haft en autoriseret VVS'er til at kigge på det udførte arbejde, og at vedkommende mente, at 'det lignede lort'.

Derfor mente den 26-årige, at VVS'eren skulle betale penge tilbage, og derudover dække udgifterne for at godtgøre de skader, som han mente, var opstået på ejendommen i forbindelse med arbejdet.

- Kan være fejl og mangler

VVS'eren erkendte i retten, hvor han var indkaldt som vidne, at der kunne være fejl og mangler i hans arbejde, men det burde kunne klares via forsikringen på lovlig vis.

Ifølge anklageren medvirkede den 32-årige medtiltalte i forbindelse med kidnapningen. Han kontaktede nemlig VVS'eren under påskud af, at han havde en opgave til ham. Men da VVS'eren møder op på det aftalte sted, holdt der i stedet en bil på tværs af vejen og spærrer.

- Jeg tænker straks, at den er gal. Den 32-årige stiger ud af bilen og kommer ned til mig som den første og den 26-årige efter. Der bliver ikke sagt ret meget, jeg bliver slået i gulvet med det samme. Det er den 26-årige, der gør det. Jeg prøver at løbe væk, men benene bliver sparket væk under mig, fortæller VVS'eren, da han afgiver vidneforklaring i retten.

Tæsk med hammer eller rørtang?

Bagefter blev VVS'eren kørt til en parkeringsplads ved Kirstinedalskolen i Ølsemagle, hvor han fik et par slag mere. Derudover fik han her valget, om han ville have tæsk med en hammer eller en rørtang. En trussel der dog ikke blev ført ud i livet.

I stedet begynder de to mænd at tømme VVS'erens bil for værktøj, inden de beslutter sig for at stjæle hele bilen.

Først da VVS'erens mor begyndte at reagere på sønnens mange opkald, sluttede kidnapningen. Det lykkedes politiet at få kontakt til VVS'eren på telefonen og rådet ham til at flygte.

- Jeg løber ind i et kolonihaveområde og gemmer mig i et skur, indtil jeg bliver ringet op af politiet og får at vide, at de er på vej, siger han.

De to tiltalte fortsatte stadig deres chikane efterfølgende, lyder anklagen. De krævede nemlig penge for at levere det stjålne værktøj og bilen tilbage.

Der forventes dom i retssagen 4. september.