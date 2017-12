To mænd med tatoveringer i ansigtet jagtes efter trafikuheld

Mænd med tatoveringer i ansigterne er flygtet, efter at de tilsyneladende forårsagede trafikuheld i Rødovre

Københavns Vestegns Politi er søndag aften på jagt efter to unge mænd i Rødovre.

Ifølge politiet er mændene stukket af fra et sammenstød mellem to biler. En kvinde sidder tilsyneladende fastklemt i sin bil.

Angiveligt skyldes uheldet, at mændene ved 18-tiden kørte over for rødt i krydset ved Tårnvej og Slotsherrensvej.

Mændene flygtede fra stedet til fods, og politiet håber nu på borgernes hjælp.

- Kig efter dem i området, lyder opfordringen fra Københavns Vestegns Politi på Twitter.

De eftersøgte er begge iført mørke jakker, brune bukser og har såkaldt army cut. Det vil sige, at håret er kort i siderne og lidt længere i toppen.

Begge mænd er tatoveret i deres ansigter.