To mænd nægter skuddrab på p-plads

To mænd på 25 og 27 er i dag sigtet for manddrab

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): To mænd på 25 og 27 år blev fredag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for skuddrabet på den 47-årige Martin Larsson på en grusbelagt parkeringsplads tæt ved Tune 4. oktober.

De nægter sig begge skyldige.

Den 25-årige var tydeligt påvirket, da han trådte ind i retssalen. Han var iført en beskidt grå hættetrøje, som han meget af tiden havde trukket op over hagen. Da dommeren spurgte om hans fødselsdato, svarede han meget lavmælt, mens han kiggede ned i bordet.

Den 27-årige var iført en sort t-shirt med et rødt mærke på ryggen, der tydeliggjorde hans mange tatoveringer på både arme og hals. Han var modsat den 25-årige noget mere tilbagelænet i retssalens kontorstol.

Martin blev fundet myrdet på p-plads

Anklager Thomas Rasmussen begærede som noget af det første under retsmødet lukkede døre af hensyn til efterforskningen, da han mente, at der sandsynligvis er flere personer, som politiet kunne have interesse i at tale med.

Ligeledes ønskede de to unge mænds respektive forsvarere et navneforbud.

Dommeren efterkom efter kort betænkningstid begge forespørgsler, og den fremmødte presse og samtlige tilhørere måtte forlade lokalet.

Lignede en likvidering

Efterforskningsleder i Midt- og Vestsjællands Politi, Kim Løvkvist, har tidligere sagt, at drabet på den 47-årige mand 'ligner en likvidering på stedet'.

Han blev mandag morgen 5. oktober fundet død på parkeringspladsen i Hedeland ved Tune.

Politiet meldte ud, at han blev dræbt af to skud.

- Vi formoder, at det er et møde, der er sat op, og at han har mødt gerningsmanden derude. Det ligner en likvidering på stedet, sagde Kim Løvkvist.

Manden blev fundet klokken 7.12 på parkeringspladsen 'Vinterrasserne' i Hedeland nordvest for Tune af en borger, der slog alarm til politiet.

På parkeringspladsen holdt også en ældre, blå personbil af mærket Toyota Avensis, som den dræbte havde benyttet.

Drabsofferet selv, der har adresse i Hvidovre, blev fundet på jorden ved siden af sin bil.