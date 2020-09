To mænd og kvinde døde: Frygter livsfarlig stof i misbrugsmiljø

Tre dødsfald i misbrugsmiljøet i Lyngby-området vækker bekymring hos Nordsjællands Politi. Politikommissær vurderer, at farligt stof kan være i omløb, og at det kan være amfetamin eller heroin

To mænd og en kvinde fra Lyngby-områdets misbrugsmiljø er pludselig omkommet inden for samme uge, og der er i alle tre tilfælde tale om 'uventede dødsfald'.

Det forklarer Henrik Sejer, politikommissær i Nordsjællands Politi, i en uddybende kommentar til den pressemeddelelse, som politiet sendte ud omkring klokken 13.

Han advarer i kraftige vendinger om, at der på baggrund af dødsfaldene kan være en risiko for, at der er et farligt stof i omløb i det lokale misbrugsmiljø.

- Det er usædvanligt, at vi ser tre dødsfald i det miljø inden for så kort en periode. Vi har derfor en bekymring om, at der kan være noget enten dårligt stof eller noget særligt stærkt stof i omløb, siger Henrik Sejer, der forklarer, at de blodprøver, der er sendt ind til nærmere analyse, tidligst vil komme retur med et resultat inden for de næste 14 dage.

- Et kvalificeret bud kunne være, at der er tale om amfetamin, som jo indtages i pulverform, eller måske heroin, som sprøjtes ind i kroppen. Men som situationen er, sender vi en generel advarsel ud, så folk i misbrugsmiljøet kan være særligt opmærksomme, siger han.

Henrik Sejer forklarer, at de tre afdøde misbrugere med hans ord 'ikke er helt unge'.

- Der er tale om voksne mennesker. Nærmere deres alder og tidspunktet for eller omstændighederne omkring dødsfaldene vil jeg ikke gå, siger politikommissæren.