To mænd ramt af skud

To yngre mænd er natten til onsdag blevet ramt af skud på Kappelvænget i Aarhus Vest, oplyser Østjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 00.45.

- Der blev straks sendt flere politipatruljer og ambulance, der kunne konstatere, at de to mænd var blevet ramt af skud i benene, oplyser politiinspektør Martin Løye i en pressemeddelelse.

Begge mænd er kørt til behandling på Aarhus Universitetshospital, hvor de meldes uden for livsfare.

Flere skud affyret

Politiet har afspærret Kappelvænget, hvor undersøgelserne forventes at vare til ud på morgenen.

Politiet oplyser, at der blev afgivet flere skud. Et pressefoto viser, at en butiksrude kan være ramt af et projektil.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: ØXENHOLT FOTO

Forsvandt i bil

Flere gerningsmænd er set køre fra stedet i en bil. Bilen blev set køre fra Kappelvænget i en ukendt retning.

Vidner, der har oplysninger om sagen, bedes kontakte Østjyllands Politi på 114.

Ekstra Bladet har været i kontakt med vagtchefen ved Østjyllands Politi, der ikke har flere oplysninger til sagen.