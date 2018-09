To mænd røvede kvindes bil

Nordsjællands Politi efterforsker flere episoder af bilrøverier, hvor private bilister får røvet deres vogn.

I aftes gik det ud over en kvindelig bilist.

Hun befandt sig i en privat bil, der holdt parkeret på Bagsværdvej nær 93 i Lyngby, da to mænd gik op på hver deres side af bilen.

- De trak føreren ud af bilen ud og kørte af sted i den, siger Henriette Døssing, presseansvarlig ved Nordsjællands Politi.

Episoden skete klokken 20:55, blot en times tid efter, at der havde været skyderi inde i København, og i følge en fotograf på stedet kom der indsatsstyrker og afspærrede et større område, hvor bil-røveriet var sket, mens man undersøgte stedet for spor.

Om røveriet af bilen overhovedet har noget at gøre med skyderiet i nabopolitikredsen vides ikke, men det undersøges.

Der har tidligere været sager om bilrøverier. Således fik en mand eksempelvis for halvanden uge siden røvet sin bil i Holte af maskerede gerningsmænd.

- Vi efterforsker om, der er sammenhæng mellem episoderne, siger Henriette Døssing.

Under sagen fra Holte har bilisten, der fik frarøvet sin bil overfor Rudersdal Avis beskrevet at nogle af gerningsmændene kørte i en beige bil af mærket Mini Cooper med sort tag.

En lignende bil blev benyttet under skyderiet i Haraldsgade i København i aftes og blev fundet efterladt med knust rude. Politiinspektør Torben Svarrer, Københavns Politi, der efterforsker skud-sagen, siger:

- Vi er bekendt med de nævnte sager. Vi efterforsker bredt, og derfor er det også naturligt for os at kigge på mulige sammenhænge.