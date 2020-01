To mænd sat i skammekrog efter slagsmål

En uenighed i trafikken udviklede sig til et slagsmål mellem to mænd, der sluttede da en yngre mand kom forbi og skilte dem ad

I Esbjerg valgte to mænd på 38 og 51 år at løse deres færdselsrelaterede uoverensstemmelse med vold onsdag aften. De to mænd tumlede rundt på fortorvet indtil en tredje mand på 29 skilte dem ad og sendte dem i skammekrogen indtil politiet kom.

Det fortæller vagthavende hos Syd og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- De to mænd var kommet kørende på Storegade i Esbjerg, hvor den ene bilist overhaler den anden, da de svinger ned af en smal sidegade. Tilfældigvis stopper de det samme sted og ender i slåskamp på grund af overhalingen.

- Der er så en kunde, der tilfældigt træder ud af en dagligvarebutik, hvor han ser de to mænd tumle rundt på gaden. Han får dem skilt ad og sat i skammekrogen. Hændelsen var allerede blevet anmeldt, så vi ankom kort tid efter, det havde løst sig.