To mænd sigtet for blotteri

Københavns Vestegns Politi efterforskede tre anmeldelser om blufærdighedskrænkelse, hvor en mand henvendte sig til piger fra seks til 12 år og blottede sig for dem.

Krænkelserne fandt sted inden for 18 dage i december og januar på sidegader til Søborg Hovedgade nær skoler og/eller fritidsklubber.

Episoderne fandt sted på henholdsvis Frødings Alle (21. december), Aakjærs Allé (4. januar) og Christianehøj (7. januar).

21. januar offentliggjorde politiet en video og bad offentligheden om hjælp til at identificere en gerningsmand.

Flere henvendelser

Efterfølgende rettede flere henvendelse med oplysninger, som sammen med yderligere efterforskning førte til anholdelser, sigtelser og ransagninger hos to mistænkte – en mand midt i tyverne og en mand først i halvtredserne fra lokalområdet.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

- Vores videre efterforskning gav os grundlag for at mistænke, at to forskellige gerningsmænd stod bag de tre krænkelser – derfor har vi rejst sigtelse mod dem, siger efterforskningsleder Henrik Hougaard fra Københavns Vestegns Politi.

Han tilføjer, at begge mistænkte nægter at have krænket nogen, og at sagen aktuelt er til juridisk vurdering hos anklagemyndigheden.

- Ved offentliggørelsen opfordrede vi andre, som måtte have været udsat for noget mistænkeligt i området, om at kontakte os. Siden har vi ikke fået yderligere anmeldelser – hverken forudgående eller efterfølgende, siger Henrik Hougaard.