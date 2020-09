To mænd sigtet: Forsøgte at smugle hash i vandballoner

De er sigtet for indsmugling og forsøg på kontakt med indsatte

To mænd på henholdsvis 20 og 26 år er lørdag eftermiddag blevet sigtet for et ellers rimelig kreativt smuglingsforsøg.

De to mænd prøvede at smugle hash ind til de indsatte i Esbjerg Arrest. Metoden? De forsøgte sig med 'flyvende vandballoner'.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Det var arresten, der bemærkede, at der blev kastet genstande over porten. Det var så balloner med vand i, hvor der også var en klump hash på cirka ti gram i hver ballon, forklarer Erik Lindhardt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der nåede at blive kastet to balloner.

Ifølge politiets oplysninger var der ikke nogen indsatte, der nåede at få noget af hashen med sig i lommen, før de to unge mænd blev standset.

De blevet fanget og er nu sigtet for indsmugling og forsøg på kontakt med indsatte.

- Vi var hurtigt fremme og have fat i kravetøjet på dem, siger vagtchefen.