To mænd sigtet: Holdt privatfest med 30 gæster

Deltog du i festen, hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Send en sms til 1224 (alm. sms-takst) eller en mail til 1224@eb.dk

Dansegulv, røgmaskine og dj-pult.

En festlig aften i en lejlighed i Aalborg sluttede brat, da politiet natten til søndag dukkede uanmeldt op.

Nordjyllands Politi havde fået en anmeldelse om høj musik fra en lejlighed, og da de ankom til stedet, kunne de konstatere, at den private lejlighed husede en fest med cirka 30 gæster.

Selvom private hjem ikke er underlagt forsamlingsforbuddet på 10 personer, valgte politiet alligevel at sigte to mandlige festarrangører for at bryde forbuddet.

De to unge, der sigtes for festen, bor selv i lejligheden. De har også indrømmet, at der dagen før var cirka 50 mennesker.

Stort dansegulv

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Henrik Beck til Jyllands-Posten.

- Det var et stort dansegulv. Der var toiletmarkeringer, der viste vej til toiletterne og festen var blevet annonceret via en Instagram-konto. Der var så mange ting ved det her, som godtgør, at festen kan blive betragtet som et offentligt arrangement, og at de ikke kan løbe fra det. Og det forsøger de faktisk heller ikke, siger vagtchefen.

Selvom de 30 gæster brød forsamlingsforbuddet ved at deltage i festen, fik de ingen bøder.

Hvad det skyldes, kan vagtchefen ikke oplyse.

Politiet efterforsker nu, om arrangørerne har drevet en 'form for smugkro' med alkohol- og billetsalg.