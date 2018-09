To mænd skubbet ned på skinner og sparket: Seks personer anholdt

Københavns Vestegns Politi har efter en aktion onsdag morgen anholdt seks formodede gerningsmænd mistænkt for overfaldet på to uskyldige mænd på Taastrup Station 4. august.

De seks unge mænd i alderen 16 til 20 år mistænkes for at have overfaldet de to mænd og have presset dem ned på togskinnerne, hvor volden fortsatte med slag og spark i ansigtet.

- Der er tale om et groft og umotiveret overfald på to personer, som kunne være endt helt galt, da en af de forurettede blev efterladt hjælpeløs på togskinnerne.

- Jeg er derfor meget tilfreds med, at det her til morgen er lykkedes at anholde de seks unge efter grundig efterforskning, siger politikommisær Søren Andersen fra Almen Efterforskning i politikredsen til Ekstra Bladet.

De seks unge mænd vil alle blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup senere onsdag.

Politiet mener, at der har været flere end de seks anholdte med til at presse mændene ned på skinnerne, og derfor efterlyser de fortsat to formodede gerningsmænd i forbindelse med overfaldet. Politiet gør opmærksom på, at de har en klar anelse om, hvem de leder efter.

Har man information om sagen, må man gerne kontakte politiet på telefonnummer 114.