To mænd tævet: Bandidos-rocker fængslet

I mere end en time blev to mænd tæsket på en adresse i Vodskov, Nordjylland. Fire mænd sidder pt. varetægtsfængslet, og Ekstra Bladet erfarer nu, at en af dem - en 51-årig mand - er rocker og medlem af Bandidos.

Ifølge kilder kan der have været tale et opgør i narkomiljøet, og i en pressemeddelelse 1. oktober skrev Nordjyllands Politi, at de to ofre, havde været 'meget bange' for at anmelde den alvorlige vold.

- Ofre og gerningsmænd har et forudgående kendskab til hinanden, og der er tale om et økonomisk mellemværende, som har udløst volden, siger lederen af politiets efterforskning, blev politikommissær Kenneth Rodam citeret for at sige i pressemeddelesen.

Overfaldet fandt sted allerede 21. september, men fordi ofrene ikke turde anmelde gerningsmændene blev de mistænkte først anholdt 30. september. Udover den 51-årige er der tale om tre mænd på hhv. 40, 36 og 33 år.

Ved grundlovsforhøret blev de sigtet for grov vold, ulovlig tvang og røveri.

Kenneth Rodam vil ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger om overfaldets karakter af hensyn til efterforskningen.