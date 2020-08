To par i flystyrt: Kvinderne dræbt - mændene på hospitalet

Der sad to par i det mindre propelfly, der styrtede ned på limfjordsøen Fur søndag eftermiddag.

Ulykken endte tragisk. De to kvinder ombord blev dræbt på stedet, mens to mænd fik brandsår og måtte flyves til Rigshospitalet for at få behandling. Mændene er svært tilskadekomne.

Alle fire personer er i deres midt 40'ere.

To personer døde efter flystyrt på Fur

Det bekræfter vicepolitiinspektør Poul Vestergaard-Lau over for Ekstra Bladet.

- Vi ved, at flyet ankom til Fur tidligere på dagen, og at de fire personer har været på Fur i nogle timer.

- Vi ved også, at det er under start fra den lille flyveplads, at det går galt. Flyet kører hen ad startbanen, letter, og så falder flyet ned igen af årsager, vi ikke kender til, siger vicepolitiinspektør.

Foto: René Schütze

Da flyet styrter, rammer det ned i et træ.

- Vores gisninger er, at der er sket noget med flyet, siden det styrtet, siger vicepolitiinspektøren.

På billeder fra ulykkesstedet ses det, at flyet et brækket over i to. Det er ikke slået fast endnu, hvordan der er sket. Men det skete formentlig, da flyet ramte træet, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Foto: René Schütze

Flyet lettede lidt over klokken 16. Klokken 16.12 bliver der ringet 112.

Havarikommissionen er blevet tilkaldt for at undersøge ulykkesstedet. De ankommer omkring klokken 21-21.30 og arbejder på stedet i løbet af aftenen.

Foto: René Schütze

De fleste af de pårørende er underrettet.