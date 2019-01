To personer anholdt efter biljagt på motorvej

Politiet har anholdt to personer efter en biljagt på Hillerødmotorvejen i Nordsjælland.

- Vi havde en eftersættelse og bragte køretøjet i standsning omkring afkørsel 2.

- Det var en personbil, som blev standset af en patruljebil, og så stak de af med fire personer i køretøjet, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch.

Efter bilen blev bragt til standsning spærrede politiet kortvarigt frakørsel Mørkhøj på Hillerødmotorvejen.

- Vi havde fire personer, som vi lige skulle sikre og kigge i bilen, siger vagtchefen.

Politiet fortæller, at bilen i første omgang blev stoppet i et rutinemæssigt undersøgelse, hvorefter de stak af fra stedet. Det endte i en biljagt fra Farum til afkørsel Mørkhøj, hvor politiet fik stoppet de undvegne.

- To af personerne blev anholdt. De to øvrige to personer fik lov at gå.

- I forhold til færdselsloven, så er det kun føreren, som kan sigtes for at køre fra politiet. Den anden person var eftersøgt, siger vagtchefen, som dog ikke vil oplyse, hvad personen var eftersøgt for.