To personer anholdt: Politiet trækker stave mod demonstranter

Fredag eftermiddag har politiet set sig nødsaget til at trække stave mod en stor gruppe demonstranter ved Udlændingecenter Ellebæk. To personer er anholdt i forbindelse med uroen

En demonstration i Nordsjælland udviklede sig fredag eftermiddag til uroligheder, da cirka 200 demonstranter gik på gaden ved Udlændingecenter Ellebæk i Birkerød.

Det bekræfter pressevagten ved Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, over for Ekstra Bladet.

- Der har været cirka 200 mennesker ude for at demonstrere, og der er nogle af dem, der har haft lidt svært ved at efterkomme vores anvisninger, siger hun.

- Det betyder, at de er gået igennem den spærrelinje, der var sat op for at vise, hvor de skulle holde sig henne. Så har vi prøvet at forklare, at de skulle holde sig bag ved den og følge vores anvisninger.

På et tidspunkt har aktionen ved Udlændingecenter Ellebæk udviklet sig i en sådan grad, at politiet måtte trække deres stave og bruge dem mod demonstranterne.

- Det har været nødvendigt at anvende stave for at få demonstranterne til at flytte sig derhen, hvor det er blevet anvist, at de skulle være, siger Henriette Døssing fra Nordsjællands Politi.

To personer blev anholdt under demonstrationen. Den ene, en 30-årig mand, blev sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger, mens den anden, en 37-årig mand, er blevet sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen.

Demonstrationen er anmeldt på forhånd. Den startede klokken 15 og varer efter planen til klokken 18.

En skamplet på retssamfundet

Demonstrationen er arrangeret af en gruppe, der kalder sig 'Luk Ellebæk'. I en begivenhed på Facebook skriver de, at de vil have Ellebæk lukket.

'De fleste indsatte i Ellebæk er heller ikke dømt eller mistænkt for konkrete forbrydelser, men er i stedet frihedsberøvede under forhold værre, end de fleste dømte fanger, for at motivere til eller sikre udrejse af landet,' står der blandt andet.

Ligeledes skriver gruppen på Facebook, at de opfordrer til civil ulydighed, og at 'der vil være juridisk støtte til dem, der risikerer bøder eller anholdelser for sagen.'

Pressetalsmand Søren Warburg uddyber over for Ekstra Bladet:

- Det (Udlændingecenter Ellebæk, red.) er en skamplet på det danske retssamfund. Det er ikke-kriminelle asylansøgere, der bliver sat i fængsel uden nogen form for dom, og det mener vi ikke, er i orden i det danske demokrati, siger han.

- Hvorfor opfordrer I til civil ulydighed?

- Det gør vi, fordi vi med denne her aktion vil lægge pres på driften af Ellebæk. Civil ulydighed er et vidt begreb, for eksempel har vi smukkeseret hegnet med kridt og lavet kædedans med politiet og forskellige andre ting. Der er lidt larm.

- Kunne I ikke sætte fokus på jeres sag uden at bryde loven?

- Vi har haft utallige møder med personalet i Kriminalforsorgen, og vi har også forsøgt at lægge pres på andre måder. Nu laver vi en aktion ude foran Ellebæk for at lægge pres på Kriminalforsorgen, lyder det fra 'Luk Ellebæk's talsmand.