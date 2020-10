To personer døde efter voldsom ulykke

En tragisk trafikulykke i Østjylland har kostet to personer livet

To personer er døde efter en voldsom trafikulykke på motortrafikvejen ved Rønde.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Det er to mænd på 20 og 83 år, der er omkommet. Deres pårørende er underrettet.

I en pressemeddelelse skriver politiet, at de foreløbige undersøgelser fra stedet tyder på, at den 20-årige mandlige bilist kom kørende på motortrafikvejen i østlig retning, da han i forbindelse med en overhaling af en lastbil påkørte en modkørende personbil.

Den modkørende bil blev ført af den 83-årige mand, som derefter kørte frontalt ind i en modkørende lastbil.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om ulykken klokken 07.57. Vejen er stadig spærret i begge retninger i skrivende stund.

Man forventer først at kunne genåbne for strækningen tidligst klokken 14. Derfor opfordres trafikanter til at finde andre veje.