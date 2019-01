To personer er døde i voldsom brand i fransk skiby

To personer er omkommet, og yderligere 22 er kommet til skade i en voldsom brand i en bygning i den franske skiby Courchevel.

Ifølge de lokale myndigheder brød branden ud klokken 04.30 tidligt søndag morgen i en bygning, der huser sæsonarbejdere, midt i skibyen.

I alt 70 brandmænd deltog i det omfattende slukningsarbejde.

Blandt de 22 tilskadekomne har fire alvorlige kvæstelser. 60 personer - deriblandt flere udlændinge - er blevet evakueret fra bygningen.

Private optagelser, der er offentliggjort på Facebook, viser den øverste del af en bygning i Courchevel stå i voldsomme flammer.

Ifølge BBC viser en optagelse også en person springe fra et vindue for ikke at blive fanget af flammerne.

Identiteten på de omkomne kendes endnu ikke. Det siger Frederic Loiseau, en lokal embedsmand, til den franske tv-station BFMTV.

Der er heller ikke fuldt overblik over skaderne, siger han.

- I forhold til de hårdt kvæstede så er det umuligt at vurdere, om deres skader stammer fra et fald. Fordi branden skete på tredje sal, var der nogle, der sprang for at redde deres liv, siger han ifølge BBC.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.