To personer fængslet for besiddelse af narko og våben

To mænd på hhv. 28 og 30 år er i dag blevet varetægtsfængslet i fire uger. De er sigtet for besiddelse af 6,6 kg hård narkotika, en pumpgun og en pistol, som blev fundet i et kælderlokale. Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og vi kan derfor ikke oplyse yderligere #politidk