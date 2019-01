To personer fløjet med redningshelikopter fra brændende kutter

En stor trækutter brød søndag aften i brand, da man forsøgte at bjærge den i havn ved Esbjerg. Kutterens skipper og et besætningsmedlem er fløjet med redningshelikopter til observation for røgforgiftning

Søndag aften forsøgte man at bjærge en efterladt fiskekutter ind i Esbjerg Havn.

Under bjærgningsforsøget brød motoren i brand, og kutterens skipper og et besætningsmedlem er fløjet med redningshelikopter til observation.

- Den skulle sejle de sidste tre kvarters sejlads selv, fordi motoren stadig virkede, men efter cirka ti minutter får de en brandalarm fra motorrummet, og så må de evakuere båden.

- Skipperen og et besætningsmedlem er indlagt til observation, men de har det godt efter omstændighederne, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt til Ekstra Bladet søndag aften.

Driver i vandet

Fredag fik Syd- og Sønderjyllands Politi en melding om en kutter, som var ved at kæntre i Nordsøen. Det drejer sig om en stor trækutter ved navn 'James Robert RI.524'.

Skipperen og fire besætningsmedlemmer blev reddet i land, hvorefter man efterlod kutteren, da man forventede, at den ville synke.

Det gjorde den ikke, og man forsøgte derfor søndag at bjærge den i havn, hvor branden altså opstod i motorrummet, så man igen måtte efterlade kutteren på havet, mens de to personer blev fløjet i land med redningshelikopter.

Kutteren driver fortsat ud for Fanøs vestkyst, og man forventer, at den vil gå på grund et sted i nærheden.

- Den driver med vejr og vind ud for Fanøs vestkyst, hvor den forventes at støde på grund. Enten ved Fanø eller også driver den syd om Fanø og går på grund i Vadehavet, siger Erik Lindholdt.

Havareret kutter forsøgt bjærget ind til Esbjerg Havn. Herunder udbrød der ild i maskinrummet. 2 personer reddet i land - begge indlagt til obs for røgforgiftning. Kutteren forventes at grundstøde Fanø eller i Vadehavet. Ikke vurderet fare for miljøforurening. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 13, 2019

Politiet fortæller, at der ikke vurderes at være nogen fare for miljøforurening, da man forventer, at al diesel på kutteren er brændt ud.

Resten af natten til mandag får kutteren lov at drive rundt, mens myndighederne følger dens færd fra land ved hjælp af et GPS-signal. Mandag vil politiet så vurdere, hvad de skal gøre med kutteren.