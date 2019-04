To personer fundet dræbt

To personer blev onsdag aften fundet dræbt i en bolig i Østjylland, oplyser politiet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

To personer blev onsdag aften fundet dræbt i en bolig i byen Sabro i Østjylland.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to personer er endnu ikke endeligt identificerede, men politiet formoder, at der er tale om hjemmets to beboere, en 92-årig mand og en 61-årig kvinde.

En anholdt

De to dræbte blev fundet omkring klokken 21.30. Nogle timer senere kunne politiet anholde en 28-årig mand i forbindelse med sagen. Han er i familie med ofrene, og han er nu sigtet for drab.

Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af torsdagen. Politiet vil anmode om at holde fremstillingen for lukkede døre, fordi de stadig efterforsker sagen.

Politiet er således stadig til stede på adressen i Sabro, hvor de undersøger gerningsstedet.

Til Ritzau siger kommunikationsrådgiver fra politiet Jakob Christiansen:

- Jeg kan sige, at vi får en anmeldelse i går aftes, der før, at vi rykker ud til stedet- Der finder en patrulje de to personer, som er blevet dræbt.

Østjyllands Politi mener ikke, at der er flere gerningsmænd.

- Det er der ikke en formodning om, siger Jakob Christiansen.

Politiet vil ikke fortælle om, hvordan de to personer er blevet dræbt.

Ekstra Bladet følger sagen.