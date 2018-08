To personer indlagt efter besøg på kendis-restaurant

Det kan være farligt at servere drinks med flammer. Det må den 51-årige skotske stjernekok Gordon Ramsay nok erkende, da to mennesker blev hastet til hospitalet efter brandskader på grund af en drink på Ramsays restaurant Hell's Kitchen på Caesars Palace i Las Vegas.

Det skriver ABC News.

- Desværre blev to gæster såret på Gordon Ramsay's restaurant Hell's Kitchen på Caesars Palace i går (torsdag, red.). Vi står klar til at yde den hjælp, de sårede måtte få brug for for at komme igennem denne vanskelige tid, siger ejerne af Caesars Palace, Caesars Entertainment, i en officiel udmelding ifølge ABC News fredag.

Gordon Ramsay er nok ikke begejstret efter den uheldige episode på restauranten 'Hell's Kitchen'. Foto: mpi26/MediaPunch

Drinken hedder Rum Donkey. Drinken er lavet af Cruzan Single Barrel Rom, falernum-likør, brun farin, gingerbeer og brændt passionsfrugt. Det er netop passionsfrugten, der blev sat ild til i drinken. Rum Donkey koster for 14 dollars (90 kroner, red.).

Restaurant tager konsekvensen

Efter uheldet har restauranten valgt at fjerne drinken fra kortet.

- Drinken er en specialdrink, der serveres på Hell's Kitchen, bliver også serveret på nogle af de fineste restauranter i verden, uden at der sker uheld. Men vi har efter nøje overvejelse valgt at fjerne drinken fra drikkekortet på Hell's Kitchen.

- Alle os her på Caesars Palace og Gordon Ramsay Restaurant Group er bekymrede for de sårede personer og håber, at de kommer sig hurtigt, lyder det fra Caesars Entertainment.

Lige nu er det endnu uvist, hvor slemme skader de to personer har pådraget sig.

