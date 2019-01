To personer ramt af skud på åben gade

To personer blev i nat ramt af skud i Hundige på Københavns Vestegn.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at to personer blev ramt af skud lørdag nat, oplyser vagtchef Henrik Jørgensen, som samtidig oplyser. at de to personer er uden for livsfare.

Ifølge politiet er der tale om en 19-årig og en 21-årig. Derudover er en 23-årig uskadt.

Den sorte Mercedes ramt af mindst 10 skud. Foto: Kenneth Meyer

- Vi får anmeldelsen klokken 00.59 om, at de kommer kørende i en bil, da de bliver ramt af en del skud i krydset mellem Hundige Centervej og Godsvej. Skuddene rammer de to personer, som herefter flygter videre i bilen og ender med at parkere ved McDonald's i Hundige, hvor der bliver tilkaldt hjælp.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er bilen en sort Mercedes, der er ramt af mindst 10 skud.

En sort bil er blevet ramt flere gang af skud i forruden. Foto: Kenneth Meyer

Vagtchef Henrik Jørgensen har endnu ingen informationer om et konkret motiv til skyderiet.

- Men vi formoder, at der er tale om et opgør i et banderelateret eller kriminelt miljø. Hvis der er folk derude, der overværede episoden, hører vi gerne fra dem, lyder opfordringen.

Skyderiet fandt sted i krydset mellem Hundige Centervej og Godsvej i Hundige. Foto: Kenneth Meyer

Henrik Jørgensen oplyser endvidere, at politiets afhøring af de to ofre er i gang på hospitalet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at det i kølvandet på skyderiet myldrede med politi i området.

- Der strømmede politi til - både, hvor den sorte Mercedes var parkeret og på stedet, hvor skyderiet fandt sted.

