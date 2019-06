To personer ramt af skud

Politiet er foreløbig meget fåmælt om skudepisode, hvor to er blevet ramt

Der har været et skyderi, hvor to personer er blevet ramt i Sennepshaven i Herlev.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Munck.

- Vi er til stede, og vi er derude med alt det, man kan sætte på, siger han til Ekstra Bladet.

Evt presse kan ringe for status på 61197509, men vi har som sagt ikke ydereligere lige nu, men vi vender tilbage med mere info så snart vi kan #politidk https://t.co/3JbzcqUCc4 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) June 25, 2019

Ifølge Ekstra Bladet mand på stedet er der tale om mindst to personer, som er blevet hårdt såret i skyderiet. En person er dækket til at et hvidt klæde.

Der er tre ambulancer ved gerningsstedet.

Der er for nuværende ingen anholdte, og Vestegnens Politi kan på nuværende tidspunkt ikke komme med yderligere informationer.

Ekstra Bladet følger sagen ...

Foto: Kenneth Meyer